Empfehlung - 23:26 in Rimpar: HSG kassiert erste Saisonniederlage

Würzburg . Am sechsten Spieltag hat es auch die HSG Nordhorn-Lingen erwischt: Der so stark in die Saison gestartete Handball-Zweitligist kassierte am Sonnabend bei der DJK Rimpar die erste Niederlage der neuen Spielzeit, verlor in der Würzburger s.Oliver-Arena mit 23:26 (10:12). Die Entscheidung fiel in der letzten Minute: Erst vergab Pavel Mickal vom Siebenmeterpunkt die Chance, auf 24:25 heranzukommen, kurz danach erhöhte der erneut starke Spielmacher Patrick Schmidt mit seinem siebten Treffer auf 26:23 für Rimpar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2326-in-rimpar-hsg-kassiert-erste-saisonniederlage-208566.html