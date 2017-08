Empfehlung - 23:22 – HSG überzeugt trotz Ausfällen bei Test in Essen

fhEssen. Die HSG Nordhorn-Lingen hat auch ihr viertes Testspiel gewonnen. Obwohl Trainer Heiner Bültmann auf fünf seiner Handballer verzichten musste, behielt sein Team am Mittwochabend beim Zweitliga-Rivalen TuSEM Essen mit 23:22 (12:10) die Oberhand. „Das war eine klasse Leistung mit so wenig Leuten“, berichtete Bültmann, dem außer Yannick Fraatz (U19-Weltmeisterschaft), Frank Schumann, Jens Wiese (beide rekonvaleszent) und Philipp Vorlicek (verletzt) kurzfristig auch noch Patrick Miedema ausgefallen war. Der Niederländer hatte am Dienstag im Training einen Schlag aufs Knie bekommen und wurde lieber geschont, da Bültmann den Rückraumspieler beim Turnier am Sonnabend und Sonntag in Oldenburg gerne dabei haben möchte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2322-hsg-ueberzeugt-trotz-ausfaellen-bei-test-in-essen-202360.html