2:3 – Uwe Leopold sieht Niederlage des SV Olympia

Uelsen Die Landesliga-Fußballerinnen von Olympia Uelsen haben am Sonntag das Heimspiel gegen den SV Harderberg mit 2:3 (1:1) verloren. „Das war unnötig. Es wäre ein Punkt drin gewesen – oder vielleicht auch mehr. Aber wir haben einfach zu sehr gepennt“, sagte Uelsens Jane Schroven, die nach der Demission der bisherigen Trainer Guido Krüger und Albert Jan Ekkel vor zwei Wochen die Mannschaft zusammen mit Svenja Voet übernommen hat. Am Sonntag wurde Uwe Leopold aus Lage im Spielbericht als Trainer aufgeführt. Bislang wollte sich der Verein zu dieser Personalie nicht äußern. Am kommenden Sonntag steht das Achtelfinale im Bezirkspokal bei der SG Elisabethfehn/Harkebrügge an. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/23-uwe-leopold-sieht-niederlage-des-sv-olympia-320221.html