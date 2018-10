Empfehlung - 2:3 – SC Union II nimmt aus Bonn einen „Trostpunkt“ mit

Bonn Die zweite Volleyball-Mannschaft des SC Union ist in der 3. Liga mit einem Teilerfolg vom langen Feiertagsausflug an den Rhein zurückgekehrt. Im Duell mit SSF Fortuna Bonn hatten die Emlichheimerinnen mit 2:3 (20:25, 25:19, 22:25, 25:17, 11:15) das Nachsehen. „Wir haben einen Trostpunkt mitgenommen“, sagte Trainerin Claudia Volkers. Zwar wäre in dem ausgeglichenen Duell mehr drin gewesen, in der Endabrechnung fand Volkers den Erfolg der Gastgeberinnen aber verdient. 97:97 lautete die Bilanz der Ballpunkte, die entscheidenden Zähler machten im letzten Satz allerdings die Rheinländerinnen. „Bei uns war die Fehlerquote im Tiebreak zu hoch“, berichtete die SCU-Trainerin, für deren Mannschaft allein vier Aufschlagfehler in der Statistik standen. Nach einem guten Start führten die Emlichheimerinnen im Entscheidungssatz zwar mit 2:0, doch mit fünf Punkten in Serie bog Bonn auf die Siegerstraße ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/23-sc-union-ii-nimmt-aus-bonn-einen-trostpunkt-mit-258954.html