Empfehlung - 2:3 – SC Union II bringt Spitzenreiter Münster ins Wanken

Emlichheim Zu einem echten Topspiel entwickelte sich am Sonnabend in der 3. Liga die Partie zwischen dem SC Union II und USC Münster II. Fast zweieinhalb Stunden boten sie den 250 Zuschauern in der Vechtetalhalle in Emlichheim ein ebenso hochklassiges wie dramatisches Duell. Bevor Andrea Büring und Johanna Thewes bei der Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte einen 3:2-Sieg ihres Teams bejubeln konnten, mussten sie im vierten Satz zwei Matchbälle der Gastgeberinnen abwehren. „Das war ein super Spiel und Werbung für den Volleyball in der 3. Liga“, sagte Trainerin Claudia Volkers, die ihrer Mannschaft trotz der 25:18, 21:25, 25:23, 27:29 und 6:15-Niederlage großes Lob zollte: „Wir haben toll dagegen gehalten. Nur schade, dass wir im vierten Satz unsere Chancen nicht genutzt haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/23-sc-union-ii-bringt-spitzenreiter-muenster-ins-wanken-259544.html