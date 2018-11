Empfehlung - 2:3 in Kiel – FC 09 nimmt zumindest einen Punkt mit

Kiel Der FC Schüttorf 09 hat in der 2. Volleyball-Bundesliga seinen negativen Lauf nicht stoppen können, ging am Sonnabend bei der 2:3 (23:25, 25:15, 18:25, 27:25, 8:15)-Niederlage beim Kieler TV aber zumindest nicht vollkommen leer aus. „Angesichts der Umstände bin ich froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben“, sagte Trainer Stefan Jäger, der mit Swen Kahofer und Joshua Lynch zwei Ausfälle zu verkraften und mehrere angeschlagene Spieler im Kader hatte. Die größten Sorgen hatte die Zuspielerposition bereitet. Dort biss Daniel Gorski auf die Zähne und spielte bis auf eine kleine Verschnaufpause am Ende des dritten Satzes durch, als Philipp Lammering die Position übernahm. „Man hat gemerkt, dass Daniel wegen seiner lädierten Achillessehne nicht sein gewohntes Tempo hatte“, sagte Jäger. Der Pole spielte aber seine Routine aus und wurde nach der Partie sogar zum wertvollsten Spieler (MVP) beim FC 09 gewählt. Diese Auszeichnung hätte sich ebenfalls Sam Albus verdient gehabt, der im Angriff mit einer starken Quote überzeugte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/23-in-kiel-fc-09-nimmt-zumindest-einen-punkt-mit-268071.html