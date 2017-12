Empfehlung - 2:3 – FC Twente am Tiefpunkt angelangt

db Enschede. Der FC Twente Enschede hat den Tiefpunkt der Saison in der niederländischen Fußball-Ehrendivision erreicht: Durch die 2:3 (2:2)-Niederlage gegen ADO Den Haag rutschte das Team von Gertjan Verbeek auf den letzten Tabellenplatz ab. „Wir müssen jetzt die Scherben zusammenkehren“, sagte der Trainer. Für die Gäste war es erst der zweite Auswärtssieg in Enschede in den vergangenen 32 Jahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/23-fc-twente-am-tiefpunkt-angelangt-217870.html