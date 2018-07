Empfehlung - 23. Euregio-Turnier lockt zahlreiche Reitsport-Asse

Wietmarschen Morgen, Mittwoch, starten die 23. Euregio Reitertage in Lohnerbruch. Für fünf Tage steht die Reitanlage des RFV Wietmarschen im Blickpunkt des Reitsports. Der große Reitplatz mit dem guten Sandboden zog schon in den vergangenen Jahren die Springreiter in den Wietmarscher Ortsteil. Die Bezirksmeisterschaften sowohl im Springen wie auch in der Dressur sowie die Qualifikationen zum Bundes-Championat sind auch in diesem Jahr Bestandteil des Programms.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/23-euregio-turnier-lockt-zahlreiche-reitsport-asse-242452.html