Empfehlung - 22:31 – Am Ende wird’s für die HSG ein Desaster

Lingen. 55 Minuten lang war die HSG Nordhorn-Lingen Teil eines Zweitliga-Spektakels mit artistischen Torwart-Paraden, spektakulären Toren und Hochgeschwindigkeitshandball vom Feinsten. Zwar zeichnete sich früh ab, dass die Gastgeber, bei denen nach Alex Terwolbeck und Frank Schumann mit Lasse Seidel ein dritter Spieler verletzt fehlte, vor 3011 Zuschauern in der Emsland-Arena gegen die SG BBM Bietigheim für den Sieg wohl nicht in Frage kommen würden. Dafür waren sie mit 0:4 (9.) zu schlecht gestartet und hatten auch den Auftakt in die zweite Halbzeit mit 2:5 vergeigt. Doch obwohl sie gegen den überragenden Domenico Ebner im Tor des stark auftrumpfenden Tabellenzweiten zu viele freie Bälle verworfen hatten, ihnen dazu zu viele technische Fehler unterlaufen waren, war der 22:26-Rückstand bis fünf Minuten vor Schluss im Rahmen. Dann allerdings genügten fünf kopflose Schlussminuten, um mit 22:31 (11:14) nicht nur die dritte, sondern auch die höchste Heimniederlage dieser Saison zu kassieren.(...)