Empfehlung - 22:21 – HSG löst in Hildesheim erst spät die Bremse

fh Hildesheim. Ein Handball-Leckerbissen war das Niedersachsen-Derby der 2. Handball-Bundesliga nicht. Doch das wird der HSG Nordhorn-Lingen am Sonntagabend ziemlich egal gewesen sein, denn mit dem 22:21 (8:9) bei Eintracht Hildesheim konnte die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann den ersten Auswärtssieg in diesem Jahr bejubeln. Mit 4:0 Punkten aus dem Doppelspieltag schraubte die HSG ihre Bilanz auf 30:18 Zähler, verbesserte sich um einen Platz auf Tabellenrang sechs. Und bei zwei Heimspielen in Folge gegen Rimpar am kommenden Sonntag in Lingen und Konstanz eine Woche später in Nordhorn (jeweils 17 Uhr) können sich Kapitän Alex Terwolbeck und Kollegen weiter nach oben orientieren. Die Hildesheimer indes sind seit sieben Spielen ohne Sieg (6 Niederlagen, 1 Unentschieden) und müssen als 18. mehr denn je um den Klassenerhalt fürchten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2221-hsg-loest-in-hildesheim-erst-spaet-die-bremse-227003.html