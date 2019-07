Empfehlung - 2:2 - Wietmarschen vermiest Lohne die Generalprobe

Wietmarschen Im letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel der Fußballsaison musste Union Lohne eine Enttäuschung verkraften. Der Landesliga-Aufsteiger kam am Mittwochabend beim Nachbarn SV Wietmarschen nicht über ein 2:2 (1:2)-Unentschieden hinaus. „Wir kriegen in so einem Testspiel die Quittung für eine sehr durchwachsene Vorbereitung", ärgerte sich Union-Trainer Andreas Hüsken, der die Vorstellung seiner Mannschaft gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Gegner sehr kritisch sah: „Zwischen Einstellung und Anspruch einiger weniger Spieler klafft auf Kosten anderer Spieler eine Lücke."