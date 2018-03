Empfehlung - 2:2 – Joker treffen für VfL Weiße Elf in Herzlake

fh Herzlake. „Durchgenässt, erfroren und 90 Kampf-Minuten hinter uns“, fasste Thomas kleine Lögte das Bezirksligaspiel des VfL Weiße Elf am Mittwochabend beim VfL Herzlake zusammen. Allerdings verbuchten der Nordhorner Trainer und seine Fußballer beim 2:2 auch einen Punkt – und das nach einem 0:2-Rückstand. Dabei durften sich kleine Lögte und sein spielender Trainer-Kollege Dennis Brode nicht nur über eine Leistungssteigerung ihrer Mannschaft in der zweiten Halbzeit freuen, sondern sich auch eines glücklichen Händchens rühmen. Die eingewechselten Perparim und Avdyl Kurpali sicherten mit ihren Joker-Toren in der 58. und 85. Minute das Unentschieden, das dem Spielverlauf entsprach. Ärgerlich war, dass beide Gegentore im Anschluss an Eckbälle fielen. „Dabei hatten wir die Stärke der Herzlaker bei Standardsituationen vorher noch angesprochen“, sagte kleine Lögte. Doch nach der Pause zeigten die Nordhorner die richtige Reaktion. Dass Torge Veldmann in der 90. Minute wegen eines Fouls die Rote Karte sah, hakte er schnell ab; die Entscheidung des Schiedsrichters fand er „zu hart“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/22-joker-treffen-fuer-vfl-weisse-elf-in-herzlake-230687.html