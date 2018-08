Empfehlung - 2:2 gegen Freren: Brandlecht muss mit Punkt zufrieden sein

Brandlecht Matthias Hartwich hätte gerne den dritten Saisonsieg mit der SpVgg. Brandlecht-Hestrup verbucht. Und so war dem Trainer des Fußball-Bezirksligisten das 2:2 (1:2) am Freitagabend gegen die SG Freren ein wenig zu dürftig. Zumal sein Team auf eigenem Platz durch Guido Feldkamp (Foto) früh 1:0 (2.) vorn gelegen hatte – und danach gute Chancen besaß, den Vorsprung auszubauen. „Wir waren 15 Minuten lang richtig gut und die ganze erste Halbzeit die aktivere Mannschaft“, berichtete Hartwich. Um so mehr wurmte ihn der 1:2-Pausenrückstand. Statt durch Chancen von Max Heuermann, der einmal das Tor knapp verfehlte und einmal am gegnerischen Torhüter scheiterte, auf 2:0 zu erhöhen, kamen die Gäste durch individuelle Patzer der Brandlechter zu zwei Chancen – und nutzten sie. „Dabei gab es bei uns zur Pause nicht viel zu kritisieren“, sagte Hartwich, „nur dass wir nach der Führung etwas leichtfertig geworden sind.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/22-gegen-freren-brandlecht-muss-mit-punkt-zufrieden-sein-248491.html