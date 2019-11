Empfehlung - 2:2 – Brode dreht das Spiel, aber Meppen gleicht wieder aus

Meppen Die Fußballer des VfL Weiße Elf haben beim nächsten Top-Team der Bezirksliga nicht verloren. Doch das 2:2 (0:1) beim SV Meppen II stimmte die Nordhorner nicht vollends zufrieden, auch wenn die spielstarken Gastgeber mehr Ballbesitz hatten. Denn: Ihrer Meinung nach gingen gleich beiden Meppener Toren klare Foulspiele an Nordhorner Spielern voraus und hätten nicht zählen dürfen. „Das ist sehr ärgerlich, zumal uns auch ein Tor aberkannt worden ist, bei dem nicht einmal die heimischen Zuschauer ein Abseits gesehen hatten“, berichtete Betreuer Wolfgang Smoor. In der achten Minute hatte Hendrik Deelen das vermeintliche 1:0 geschossen, der Schiedsrichterassistent hatte aber die Fahne gehoben. Die Meppener Pausenführung glich Dennis Brode auf Zuspiel von Marco Löffler in der 50. Minute aus, fünf Minuten später überwand der Spieltrainer den Torwart mit einem 16-m-Schuss. Und kurz danach hätte er fast einen Hattrick in Rekordzeit erzielt, schoss aber am Tor vorbei. Stattdessen glich Meppen wieder aus. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/22-brode-dreht-das-spiel-aber-meppen-gleicht-wieder-aus-327083.html