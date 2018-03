Empfehlung - 21:4-Sieg für ECN: So hat die Extra-Runde keinen Wert

Nordhorn. Die offiziell 245 Zuschauer, die am Freitagabend in die Nordhorner Eissporthalle gekommen waren, sahen den ersten Sieg des EC Nordhorn seit Anfang Januar, doch so richtig zufrieden werden nur die wenigsten von ihnen gewesen sein. Im ersten Duell einer Extra-Runde, die drei Eishockeyvereine nach dem Ende der Hauptrunden in der Regional- und Verbandsliga vereinbart haben, dominierten die Gastgeber eine hoffnungslos unterlegene Rumpftruppe der „Crocodiles“ 1b aus Hamburg mit 21:4 (8:0, 5:1, 8:3) – und vergaben dabei noch zahlreiche beste Einschussmöglichkeiten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/214-sieg-fuer-ecn-so-hat-die-extra-runde-keinen-wert-228466.html