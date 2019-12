Empfehlung - 21:35 – Brandlecht-Hestrup scheitert zu oft bei Siebenmetern

Diepholz Die Handballerinnen des Landesliga-Aufsteigers SpVgg. Brandlecht-Hestrup haben am Freitagabend ihren dritten Saisonsieg deutlich verpasst: Sie verloren ein von vielen Zeitstrafen und Siebenmetern geprägtes Duell bei der HSG Barnstorf/Diepholz mit 21:35 (10:17). Die Grafschafterinnen gingen mit 0:2 in Rückstand und lagen in der Folge in den gesamten 60 Minuten zurück. Ein Schwachpunkt war die Verwertung der Strafwürfe: Die Brandlechterinnen brachten den Ball bei elf Versuchen nur vier Mal im Tor unter; gleich fünf Spielerinnen vergaben mindestens einen Siebenmeter. Zudem gelang es ihnen nicht, ihre Überzahlsituationen effektiv zu nutzen. Immerhin kassierte die gastgebende HSG acht Strafzeiten und damit drei mehr als die Spielvereinigung. Die Diepholzerin Aileen Greiner sah sogar vor der Pause eine Rote Karte. Bereits im ersten Spiel nach der Weihnachtspause am Sonnabend, 11. Januar, gibt es das Duell erneut, dann im Euregium.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2135-brandlecht-hestrup-scheitert-zu-oft-bei-siebenmetern-335872.html