Empfehlung - 21:22 – SG-Handballer belohnen sich am Ende nicht

Uelsen Für die SG Neuenhaus/Uelsen hat es in der Handball-Landesliga nicht zu einem überraschenden Punktgewinn gegen ein Top-Team gereicht. Die Niedergrafschafter unterlagen am Sonnabend dem Wilhelmshavener HV II mit 21:22 (12:12). „Das ist echt ärgerlich, dass wir uns wieder so knapp geschlagen geben mussten“, sagte SG-Spielertrainer Jörn Wolterink. Seine Mannschaft verpatzte den Start und lag nach zahlreichen Fehlwürfen und technischen Fehlern mit 1:5 zurück (6.). „Danach sind wir in der kompletten ersten Halbzeit dem Rückstand hinterher gelaufen“, berichtete Wolterink. Die Aufholjagd glückte – beim 12:12 wurden die Seiten gewechselt. „Dann geht es eigentlich wieder bei Null los“, so Wolterink. Nach der ersten und einzigen SG-Führung (13:12, 32.) setzte sich der WHV jedoch auf 18:14 ab (49.) und profitierte dabei von einer ganz schwachen Angriffsleistung der Hausherren, die in rund 20 Minuten nur zwei Tore warfen. „Dass der Rückstand nicht noch größer wurde, zeigt aber auch, dass wir gut in der Abwehr standen“, lachte Wolterink. Er hob seinen Keeper Marc Gortmann hervor, der die SG in der Partie hielt, indem er unter anderem vier Siebenmeter der Gäste parierte. „Das hätte auch ganz anders ausgehen können“, meinte Wolterink. Neuenhaus/Uelsen lag in der Schlussphase zwar weiterhin mit vier Toren zurück (18:22, 57.), doch die Hausherren gaben nicht auf und kämpften sich Treffer um Treffer heran. In der Schlussminute brachte Wilhelmshaven den Ein-Tore-Vorsprung bei eigenem Ballbesitz jedoch über die Zeit. „Leider haben wir uns wieder nicht belohnt“, ärgerte sich SG-Trainer Jörn Wolterink.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2122-sg-handballer-belohnen-sich-am-ende-nicht-332500.html