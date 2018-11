Empfehlung - 2:1 in Herzlake – VfL Weiße Elf fährt den nächsten Sieg ein

Herzlake Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Weiße Elf haben ihre Erfolgsserie auch am Freitagabend beim Tabellenschlusslicht VfL Herzlake fortgesetzt. Die Nordhorner hatten aber ein schweres Stück Arbeit zu verrichten, ehe mit dem 2:1 (1:1) der siebte Sieg in Serie unter Dach und Fach war. Vor allem im zweiten Durchgang beim 1:1-Zwischenstand lieferten sich die beiden Kontrahenten einen Kampf mit offenem Visier. Der VfL Weiße Elf verbuchte einen Pfosten- (52., Marco Löffler) und einen Lattentreffer (73., Jascha Eilers). Auf der Gegenseite parierte Florian Bloemen gegen Herzlakes Patrick Middendorf (65.). Für die Entscheidung sorgte Nordhorns Spielertrainer Dennis Brode, der in der 84. Minute per Abstauber zum 2:1-Endstand traf. Im ersten Durchgang hatte Hendrik Hoormann die Gastgeber aus dem Nichts in Führung gebracht (33.). Brode sorgte aber noch vor dem Seitenwechsel für den 1:1-Ausgleich (40.) – der Halbzeitstand. In der zweiten Minute der Nachspielzeit stand der siebte Sieg in Folge für die Nordhorner nochmals auf der Kippe: Ein Herzlaker köpfte einen Mitspieler auf der Torlinie an, der somit unfreiwillig für den VfL Weiße Elf rettete.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/21-in-herzlake-vfl-weisse-elf-faehrt-den-naechsten-sieg-ein-264198.html