Empfehlung - 21 Fußball-Jugendteams treten auf Bezirksebene an

Nordhorn . Die ersten Pokalspiele sind bereits absolviert. Am kommenden Wochenende erfolgt für die Jugendfußballer aus der Grafschaft auch in der Meisterschaft der Anpfiff für die neue Saison. Dabei gibt es von der C- bis zur A-Jugend insgesamt 21 Jugendmannschaften, die den Kreisfußball auf Bezirksebene vertreten. Davon sind fünf Mannschaften in der Landesliga Weser-Ems am Start. Das sind zwei Mannschaften weniger als noch in der vergangenen Saison. Am stärksten ist der Grafschafter Jugendfußball in der B-Jugend-Landesliga vertreten. Dort tummeln sich mit dem SV Bad Bentheim, Vorwärts Nordhorn und der JSG ASC/Uelsen gleich drei Mannschaften aus dem Kreisgebiet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/21-fussball-jugendteams-treten-auf-bezirksebene-an-203778.html