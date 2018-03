Empfehlung - 2:1 – FC Schüttorf 09 besiegt Surwold nach Rückstand

gn Schüttorf. Die Bezirksliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 haben am Sonntag ihr Heimspiel auf Kunstrasen gegen den SV Surwold mit 2:1 (0:0) gewonnen. „So richtig in Tritt sind wir aber noch nicht“, sagte Michael Schmidt, der die Mannschaft gemeinsam mit Rainer Sobiech coacht, nach dem Spiel. Weil sein Team im zweiten Durchgang nach einem Konter aber mit 0:1 in Rückstand geraten war und die Gastgeber die Partie wenig später innerhalb weniger Minuten mit zwei Treffern von Kevin Kamp (71.) und Eray Bayraktar (74., Foulelfmeter) drehten, konnte der Schüttorfer Trainer feststellen: „Die Reaktion nach dem 0:1 war o.k.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/21-fc-schuettorf-09-besiegt-surwold-nach-rueckstand-227845.html