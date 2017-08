2:1 – Brandlecht kommt als Kollektiv zum ersten Saisonsieg

Sieben Minuten vor dem Spielende erzielte Tobias Wilmsen in der Fußball-Bezirksliga per Kopf für die SpVgg. Brandlecht-Hestrup den 2:1 (1:0)-Siegtreffer beim SV Eintracht TV in Nordhorn. Der Aufsteiger feiert damit den ersten Dreier der Saison.