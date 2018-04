Empfehlung - 20:26 – HSG-Handballer im vierten Spiel ohne Sieg

Lübeck. Bitterer Abend für die HSG Nordhorn-Lingen: Der Handball-Zweitligist verlor am Freitag beim VfL Lübeck-Schwartau verdient mit 20:26 (9:12) und wartet – erstmals in der laufenden Saison – seit vier Punktspielen auf einen Sieg. Zudem verletzte sich Kreisläufer Luca de Boer auch noch früh am linken Fuß und konnte nicht mehr weiterspielen. Ob er am Sonntag dabei sein kann, wenn um 17 Uhr der TuSEM Essen in der Lingener Emsland-Arena antritt, ist sehr fraglich. Das Gute an dem Essen-Heimspiel: Die HSG-Handballer haben schnell die Chance auf ein Erfolgserlebnis.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2026-hsg-handballer-im-vierten-spiel-ohne-sieg-233274.html