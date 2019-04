Empfehlung - 2:0 in Langen: SVB rückt den Spitzenteams auf die Pelle

Langen Langen Zwei Tage nach dem 9:3 gegen Werlte haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Bad Bentheim am Freitagabend beim SV Langen mit 2:0 (0:0) gewonnen – und rücken damit den beiden Spitzenteams der Liga aus Meppen (56) und Lohne (51) mit nun 50 Punkten gehörig auf die Pelle. „Großes Lob für meine Mannschaft“, sagte Trainer Jochen Wessels nach Abpfiff, „sie hat in einem Kampfspiel gegen einen erwartet schweren Gegner toll dagegen gehalten. Und sie konnte in der zweiten Halbzeit läuferisch sogar noch zulegen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/20-in-langen-svb-rueckt-den-spitzenteams-auf-die-pelle-294150.html