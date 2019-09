Empfehlung - 2. Liga Kegeln: Nordhorn-Listrup besiegt Solingen-Hilden 2:1

Nordhorn Julian Geerdes zeigte gleich im ersten Spielblock, was im Grafschafter Kegelsportzentrum zurzeit möglich ist: Er war von der ersten Bahn an auf Kurs, die alte Bestmarke von 889 Holz (vor zwei Jahren durch Pascal Möhlenkamp erzielt) zu übertreffen. Julian Geerdes scheiterte erst mit der letzten Kugel an der magischen 900-er Grenze. Mit 898 Holz brachte er seine Farben aber so deutlich in Führung, dass am Gesamtsieg für Nordhorn-Listrup eigentlich schon kein Zweifel mehr bestanden. Dass es im Kampf um den Zusatzpunkt allerdings eng werden könnte, war ebenfalls früh klar. Pascal Möhlenkamp agierte nicht konstant genug, sodass er beiden Gäste-Spielern den Vortritt lassen musste. Zwar erreichte er wie ein Solinger 791 Holz, in diesem Fall jedoch geht die höhere Einzelwertung an den Auswärtsspieler.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2-liga-kegeln-nordhorn-listrup-besiegt-solingen-hilden-21-317487.html