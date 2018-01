Empfehlung - 2. Liga: FC 09 startet mit Spitzenspiel ins neue Jahr

his Schüttorf. Das Spitzenspiel der 2. Volleyball-Bundesliga geht am Sonnabend mit Beteiligung des FC Schüttorf 09 über die Bühne. Um 19.30 Uhr trifft der aktuelle Tabellendritte in der Jahrhunderthalle in Spergau auf den Spitzenreiter CV Mitteldeutschland. Ein Gipfeltreffen, das sich die Mannschaft von Trainer Stefan Jäger vor der Weihnachtspause mit der eindrucksvollen Serie von sieben Siegen in Folge erkämpft hat. „Mitteldeutschland ist natürlich der Favorit, aber wir fahren nicht dorthin, um Punkte zu verschenken“, gibt sich Jäger vor dem Gastspiel beim Titelfavoriten kämpferisch. Wie ernst die Schüttorfer die Aufgabe nehmen, belegt auch die Tatsache, dass sich die Obergrafschafter bereits gestern Abend nach dem Abschlusstraining auf den Weg nach Spergau gemacht haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/2-liga-fc-09-startet-mit-spitzenspiel-ins-neue-jahr-220683.html