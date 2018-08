Empfehlung - 19:28 – HSG bringt den Meister nicht ins Wanken

Halver Die Sensation blieb aus, aber gut verkauft hat sich die HSG Nordhorn-Lingen allemal, auch wenn in der ersten Runde im DHB-Pokal mit 19:28 (10:14) gegen den deutschen Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt das erwartete Aus kam. Was sich eine Woche vor dem ersten Punktspiel beim TV Emsdetten (So., 18 Uhr) aber positiv festhalten lässt: Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann ist gerüstet für den Ligabetrieb, was sie vor allem in der ersten Halbzeit nachwies.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/1928-hsg-bringt-den-meister-nicht-ins-wanken-246951.html