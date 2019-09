Empfehlung - 19:17 – HSG-Torwart Stefan Breer hält den Derby-Sieg fest

Schüttorf Ein hitziges Derby haben sich der FC Schüttorf 09 und die zweite Mannschaft der HSG Nordhorn zum Auftakt der neuen Landesliga-Saison geliefert. Dabei drehten die Gäste den Spieß im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen um und nahmen mit einem 19:17 (10:8)-Erfolg beide Zähler mit in die Kreisstadt. Nach dem Schlusspfiff in der Jahnhalle, in der tropische Temperaturen herrschten, wussten die HSG-Akteure genau, bei wem sie sich besonders bedanken durften. Torhüter Stefan Breer hatte seiner Mannschaft mit einer Vielzahl an starken Paraden den Sieg festgehalten. In der Schlussphase ließ der Schlussmann die Schützen der Gastgeber vor allem von der Siebenmeter-Linie verzweifeln. Drei gehaltene Strafwürfe standen für ihn in der Endabrechnung zu Buche . „Natürlich analysiert man vorher, wie die Schützen werfen. Aber das meiste ist Intuition. Vor so einer Kulisse zu spielen, macht natürlich besonders viel Spaß“, sagte Breer mit Blick auf die voll besetzte Tribüne, auf der sich auch die Nordhorner Fan-Kolonie lautstark bemerkbar machte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/1917-hsg-torwart-stefan-breer-haelt-den-derby-sieg-fest-316246.html