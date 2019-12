Empfehlung - 18:31 in Wuppertal: Enttäuschendes Jahresende für die HSG

Wuppertal Sebastian Hinze, der Trainer des zuletzt fünf Mal sieglosen Handball-Bundesligisten Bergischer HC, konnte es sich am Sonntag im Heimspiel gegen das Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen früh leisten, seinen Stammkräften eine Pause zu gönnen und die Nachwuchsleute im Kader aufs Feld zu schicken. In der mit 2928 Zuschauern ausverkauften Unihalle in Wuppertal lag sein Team Mitte der zweiten Halbzeit mit zehn Toren vorne, der Sieg war ihnen angesichts des Klassenunterschieds zwischen beiden Mannschaften nicht mehr zu nehmen. Und so setzte sich in der 47. Minute erstmals auch der erst 20 Jahre alte gebürtige Nordhorner Yannick Fraatz beim BHC in Szene: Kurz zuvor für Arnor Gunnarson auf den rechten Flügel beordert, traf er zum 24:15. Kurz danach trug sich das eingewechselte Wuppertaler Eigengewächs Alexander Weck (19 Jahre) mit vier Treffern in die Torschützenliste der Gastgeber ein. Und die HSG Nordhorn-Lingen? Die verzweifelte ein ums andere Mal am überragenden BHC-Torwart Tomas Mrkva, der am Ende auf 16 Paraden kam. Nordhorn-Lingen muss nach einer bedenklich schwachen Angriffsleistung weiter auf den zweiten Saisonsieg warten, die Gastgeber hingegen beendeten ihre Negativserie von zuletzt fünf Niederlagen in Serie und kletterten zum Jahresabschluss auf den zehnten Tabellenplatz. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/1831-in-wuppertal-enttaeuschendes-jahresende-fuer-die-hsg-336976.html