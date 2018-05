Empfehlung - 18:15 bei den Rhein Vikings: HSG siegt trotz Torflaute

gn Düsseldorf. Trotz einer fast 16 Minuten dauernden Torflaute zwischen der 43. und 59. Minute hat die HSG Nordhorn-Lingen am Sonnabend in Düsseldorf gegen die Rhein Vikings den Sieg noch ins Ziel gerettet. Allerdings musste die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann trotz einer Sechs-Tore-Führung (15:9/43.) am Ende ganz schön zittern, ehe sie mit 18:15 (10:7) in einem der torärmsten Spiele dieser Saison in der 2. Handball-Bundesliga beide Punkte gesichert hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/1815-bei-den-rhein-vikings-hsg-siegt-trotz-torflaute-235803.html