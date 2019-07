Empfehlung - 1:8 in Altenberge: Erste Testspiel-Niederlage des FC 09

Altenberge Auch wenn der FC Schüttorf 09 in den Testspielen nicht immer vollends überzeugen konnte, verloren hatte der Fußball-Landesligist noch nicht. Doch am Freitagabend kam es mit 1:8 (1:3) beim TuS Altenberge umso heftiger. „Wir sind in keiner Weise unserem eigenen Anspruch gerecht geworden“, sagte Trainer Rainer Sobiech, der fassungslos war, wie sein Team die Gastgeber mit einfachsten Abspielfehlern und Ballverlusten zum Toreschießen einlud. Dabei hatte es mit der 1:0-Führung durch Koray Arslan (20.), der einen schönen Angriff über Mirco Strohecker und Steffen Hilberink erfolgreich abschloss, gut begonnen. Bei aller berechtigter Kritik an seiner Mannschaft, räumte Sobiech aber auch ein: „Wir haben eine anstrengende Trainingswoche hinter uns und hatten nur zwölf Spieler zur Verfügung.“ Als Entschuldigung wollte er das nicht verstanden wissen und überlegt nun, in der kommenden Woche eine weitere Formüberprüfung anzuberaumen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/18-in-altenberge-erste-testspiel-niederlage-des-fc-09-308714.html