Empfehlung - 18 Bewerber für die 2. Bundesligen im Volleyball

Schüttorf/Emlichheim Der Volleyball-Bundesliga liegen Unterlagen von zehn Frauen- und acht Männerteams aus der Dritten Liga zur Vorlizenzierung für die Saison 2020/2021 vor. Den Unterbau der 2. Bundesliga Frauen und Männer bilden jeweils vier Dritte Ligen. Dabei bewerben sich die Vorlizenzierer aus den Staffeln Nord und West für einen Startplatz in der 2. Bundesliga Nord, in der Union Emlichheim (Frauen) und der FC Schüttorf 09 (Männer) beheimatet sind, die der Dritten Ligen Ost und Süd für die Teilnahme an der 2. Bundesliga Süd.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/18-bewerber-fuer-die-2-bundesligen-im-volleyball-342970.html