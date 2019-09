Empfehlung - 17:27 – HSG hält Niederlage mit großer Moral in Grenzen

Lingen Wer auch immer auf eine Überraschung durch die HSG Nordhorn-Lingen gegen den großen Favoriten aus Mannheim gehofft hatte: Schon nach wenigen Minuten musste er diese Hoffnung begraben. Die Rhein-Neckar Löwen spielten am Samstagabend vor 3700 Zuschauern in der ausverkauften Lingener Emsland-Arena im Stile einer Spitzenmannschaft der Handball-Bundesliga: Sie hatte jederzeit alles im Griff, ohne ihr volles Potenzial ausschöpfen zu müssen, und gewannen mit 27:17 (12:6). „Der Sieg war verdient“, sagte HSG-Trainer Geir Sveinsson, „die Zuschauer haben uns toll unterstützt. Für uns war es im Angriff sehr schwer. Mit der Abwehr und dem Torwart war ich aber sehr zufrieden.“ Ein Lichtblick auf Seiten des Aufsteigers war HSG-Torwart Björn Buhrmester, der gegen die zahlreichen Weltklasse-Handballer seine beste Leistung in der höchsten deutschen Liga zeigte und auf starke 15 Paraden kam. Außerdem können die Gastgeber positiv verbuchen, dass sie die Niederlage trotz eines frühen Sieben-Tore-Rückstands aber der 20. Minute in Grenzen gehalten haben. Dabei verkrafteten sie auch den Ausfall von Luca de Boer, der sich bei einer Abwehraktion gegen Steffen Fäth am Fuß verletzt hatte, in der Kabine behandelt werden musste und in der Folge nicht mehr aufs Spielfeld zurückkehrte. Nach dem Spiel machte sich de Boer auf den Weg zum Krankenhaus. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/1727-hsg-haelt-niederlage-mit-grosser-moral-in-grenzen-317394.html