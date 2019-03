Empfehlung - 17:24 – Nach der Pause ist die HSG in Lübeck ohne Chance

Lübeck Lübeck Es waren natürlich keine spielentscheidenden Tore, so kurz vor der Pause. Und doch hatte die HSG Nordhorn-Lingen am Freitagabend im Spitzenspiel beim VfL Lübeck-Schwartau an diesen zwei Treffern von Lübecks Jan Schult zu knabbern: Erst traf der erfahrene Rückraumspieler in Zeitnot nach einem Freiwurf zum 11:9, und vier Sekunden vor der Sirene setzte er sich energisch in der Mitte durch – und sorgte für den 12:9-Pausenstand, nachdem die HSG zuvor fast sieben Minuten nicht mehr getroffen hatte. „Diese Tore waren der Wendepunkt der Partie“, meinte Nordhorns Linksaußen Lasse Seidel später. Nach der Pause startete das Zwei-Städte-Team zwar mit zwei Toren in Folge, der Durchgang ging danach aber trotzdem klar an die starken Gastgeber, die schließlich deutlich und verdient mit 24:17 (12:9) gewannen. Die HSG verpasste den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz, Lübeck-Schwartau meldet sich nach dem sechsten Sieg in Folge und nun 35 Zählern im Kampf um die Aufstiegsplätze an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/1724-nach-der-pause-ist-die-hsg-in-luebeck-ohne-chance-288209.html