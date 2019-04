Empfehlung - 17. Waldlauf: In flottem Tempo durch den Kurpark

Bad Bentheim Gerold Hartger hat sein Vorhaben, beim 17. Bentheimer Waldlauf seinen achten Erfolg im Hauptrennen über zehn Kilometer anzupeilen, erfolgreich umgesetzt. Dabei hatte sich der LCN-Athlet in der Vorwoche noch eine Verhärtung in der linken Wade zugezogen. Deshalb standen seitdem nur leichte Lockerungsläufe auf seinem Programm – und noch vor dem Start hatte er Zweifel, ob er das Rennen durchsteht: „Ich warte mal ab, wer das Tempo macht.“ Auf den ersten drei Kilometern war das sein Teamkamerad Maurice Backschat. Dann ließ er abreißen und Hartger hatte bereits einen Vorsprung von 30 Sekunden, als es in die zweite Runde ging. Auf den letzten beiden Kilometern erhöhte er die Schlagzahl und feierte in 34:19 Minuten einen überlegenen Sieg vor Backschat (36:54).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/17-waldlauf-in-flottem-tempo-durch-den-kurpark-289842.html