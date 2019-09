Empfehlung - 17 Grafschafter Fußballer erhalten die Trainer-Lizenz

Neuenhaus Das lange Lernen hat sich gelohnt: Mit der Übergabe der Trainer-C-Lizenz im Profil „Kinder und Jugend“ durch Kreislehrwart Friedhelm Dove an 17 Grafschafter Trainer endete der diesjährige Trainerlehrgang im Fußball-Kreisverband. In einer kleinen Feierstunde im Vereinsheim von Borussia Neuenhaus, auf dessen Gelände die Ausbildung stattfand, wünschte Dove den neuen Lizenzinhabern viel Spaß und Erfolg für ihre zukünftige Arbeit als Trainer in ihren Vereinen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/17-grafschafter-fussballer-erhalten-die-trainer-lizenz-317603.html