© Weiden, Florian

Die Volleyballerinnen des VfL Oythe, hier Kseniia Ratii (links) und Carina Mählmeyer beim Auswärtsspiel in Emlichheim, wollen in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga Pro spielen. Der Verein hat einen Wildcard-Antrag für die neue Spielklasse gestellt.Archivfoto: Weiden