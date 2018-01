Empfehlung - 15 Jahre alte Kostjuk verpasst weitere Überraschung

dpaMelbourne. Kostjuk war in Melbourne im ukrainischen Vergleich mit der an Nummer vier gesetzten Jelina Switolina chancenlos und verlor nach 59 Minuten 2:6, 2:6. Switolina trifft nun am Sonntag auf die tschechische Qualifikantin Denisa Allertova, die zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier im Achtelfinale steht. Kostjuk hatte als jüngste Spielerin seit Martina Hingis vor 22 Jahren die dritte Runde der Australian Open erreicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/15-jahre-alte-kostjuk-verpasst-weitere-ueberraschung-222323.html