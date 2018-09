Empfehlung - 15 desaströse Minuten führen HSG ins Verderben

Nordhorn Das Videostudium am Mittwochmorgen war für Heiner Bültmann kein Vergnügen. Allerdings führte es dem Trainer der HSG Nordhorn-Lingen vor Augen, was am Abend zuvor bei der 27:36 (16:17)-Niederlage in Mülheim gegen TuSEM Essen schief gelaufen war: „Die 15 Minuten nach der Halbzeitpause haben uns jeder Chance beraubt“, machte er den desaströsen Auftakt in die zweite Halbzeit für die zweite Saisonniederlage des Handball-Zweitligisten verantwortlich, „da bist du raus aus dem Spiel.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/15-desastroese-minuten-fuehren-hsg-ins-verderben-257794.html