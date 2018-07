15. Bekuplast Open: Erstmals mehr als 100 Teilnehmer

So viele Sportler und Vereine wie nie zuvor, dazu noch mehrere Spielerinnen und Spieler der Leistungsklasse eins in den Hauptkonkurrenzen: Die Macher des Emlichheimer Tennisturniers freuen sich auf die 15. Ausgabe, die am Donnerstag, 26. Juli, beginnt.