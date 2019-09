Empfehlung - 1:4 – FC 09 hadert mit Entscheidungen des Schiedsrichters

Schüttorf Die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 haben es am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Blau-Weiß Lohne verpasst, eine Halbzeitführung zu verteidigen und damit auf den zweiten Tabellenplatz zu springen. Die Schüttorfer waren beim 1:4 (1:0) mit den Pfiffen des niederländischen Schiedsrichters Christian Mulder in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht einverstanden, nachdem Mirco Strohecker die Gelb-Rote Karte gesehen hatte und zwei Gegentore aus strittigen Situationen entstanden, in denen die Schüttorfer Fouls gegen sich gesehen hatten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/14-fc-09-hadert-mit-entscheidungen-des-schiedsrichters-321428.html