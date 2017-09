Empfehlung - 1:3 – Vorwärts verliert erneut nach einer Führung

Oythe. Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Das Auswärtsspiel am Sonntag beim TV Dinklage verloren die Grafschafter wie schon eine Woche zuvor die Heimpartie gegen den SV Bevern nach einer 1:0-Führung. Bei der 1:3 (1:2)-Niederlage in Dinklage konnte das Team von Trainer Henning Schmidt der Partie auch in Überzahl keine Wende geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/13-vorwaerts-verliert-erneut-nach-einer-fuehrung-206190.html