1:3 – SVB kassiert erste Niederlage

gn Bad Bentheim. Nach sechs Siegen und einem Unentschieden hat der SV Bad Bentheim erstmals in dieser Fußballsaison verloren. Nach der 1:3 (0:2)-Niederlage am Freitag gegen den SC Spelle-Venhaus II mussten die Obergrafschafter die Tabellenführung an Union Lohne abgeben. „Wir haben die erste Halbzeit verpennt“, kommentierte SVB-Betreuer Christian Harink die verdiente 2:0-Pausenführung der Emsländer durch Tim Feldhaus (29.) und Markus Egbers (38.). Aufgrund der Leistungssteigerung der Gastgeber nach der Pause gegen eine spielstarke Speller Oberliga-Reserve fand Harink jedoch auch: „Ein Punkt wäre nicht unverdient gewesen.“ Allerdings gelang den Bentheimern trotz guter Chancen nur der Anschlusstreffer (69.) durch den eingewechselten Dennis Maschmeier (Foto). Die Bentheimer beklagten, dass ihnen in der Schlussphase bei zwei kniffligen Situationen im Speller Strafraum ein Strafstoß verwehrt wurde. „Da hätte man auch auf den Punkt zeigen können“, meinte Harink. So blieb es bis in die Nachspielzeit hinein spannend, ehe Feldhaus mit seinem zweiten Tor für die Entscheidung sorgte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/13-svb-kassiert-erste-niederlage-209373.html