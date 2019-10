Empfehlung - 1:3 – SCU-Volleyballerinnen verlieren gegen Stralsund

Emlichheim Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim warten auch nach dem dritten Saisonspiel auf den ersten Sieg. Gegen die Stralsunder Wildcats verlor die Mannschaft von Trainer Pascall Reiß am Sonntag vor 425 Zuschauern in der heimischen Vechtetalhalle mit 1:3 (26:24, 21:25, 23:25, 12:25). „Wir werden weiter an uns arbeiten", zeigte sich Reiß anschließend im Gespräch mit Hallensprecher Norbert Bußmann nicht enttäuscht und meinte: „Wir haben in der Liga mit das beste Entwicklungspotenzial – es wird noch einige Siege zu feiern geben." Dieses Potenzial ließ die Mannschaft gegen Stralsund vor allem in den ersten drei Sätzen immer wieder aufblitzen.