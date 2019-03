Empfehlung - 1:3 – Schüttorf kassiert eine verdiente Niederlage

Firrel Der Auftakt in den zweiten Saisonteil ist für die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 nicht nach Plan verlaufen: Bei Grün-Weiß Firrel unterlagen die Obergrafschafter am Sonntag mit 1:3 (0:1). „Wir haben zu viele Fehler gemacht und der Gegner hat das bestraft“, berichtete Schüttorfs Trainer Rainer Sobiech, der mit seinem Team in der Tabelle auf einen Abstiegsplatz abrutschte. „Das war eine verdiente Niederlage“, meinte Sobiech.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/13-schuettorf-kassiert-eine-verdiente-niederlage-284687.html