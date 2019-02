Empfehlung - 09-Volleyballer verlieren 1:3 beim Tabellenzweiten

Gransee Die Siegesserie des FC Schüttorf 09 in der 2. Volleyball-Bundesliga ist gerissen. Im Topspiel beim Tabellenzweiten SV Lindow-Gransee hatten die Obergrafschafter am Sonnabend mit 1:3 (20:25, 25:20, 22:25, 17:25) das Nachsehen und mussten nach zuletzt sechs Siegen in Folge zum ersten Mal wieder eine Niederlage einstecken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/13-niederlage-fuer-09-volleyballer-280904.html