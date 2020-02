Empfehlung - 13. Handball-Grundschulcup am Sonnabend in Nordhorn

Nordhorn Zum 13. Mal geht am morgigen Sonnabend im Nordhorner Kreissportzentrum das Handballturnier für Nordhorner Grundschulen über die Bühne. Im Euregium und in der Kreissporthalle treten ab 9 Uhr insgesamt neun Mannschaften aus acht Nordhorner Grundschulen gegeneinander an. Die spielen nicht nur um den Wanderpokal, sondern auch um die Qualifikation für die Endrunde mit den besten Mannschaften aus der Ober- und Niedergrafschaft. Die Siegerehrung ist für 12.30 Uhr vorgesehen. Neben den Pokalen für die Mannschaften wird es auch zusätzliche Auszeichnungen für die Spielerinnen und Spieler geben. Für die Organisation ist in diesem Jahr als Titelverteidiger die Grundschule Stadtflur verantwortlich. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Vorstand der Handballregion Grafschaft Bentheim-Emsland, der HSG Nordhorn-Lingen, dem SV Vorwärts Nordhorn sowie der Elternschaft und dem Kollegium der Grundschule Stadtflur, die sich auch um das leibliche Wohl der Besucher kümmern werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/13-handball-grundschulcup-am-sonnabend-in-nordhorn-343991.html