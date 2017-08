Empfehlung - 1:3 – Gildehaus verliert in Schapen

Schapen. Es lief von Beginn an nicht gut für den TuS Gildehaus im Spiel der Fußball-Bezirksliga beim FC 27 Schapen: Beim 1:3 (0:1) vergaben die Obergrafschafter in den ersten acht Minuten gleich drei dicke Chancen leichtfertig, anschließend nutzten die Emsländer ihre erste Gelegenheit zum 1:0. Kurz vor der Pause scheiterte Tim Heddendorp mit einem Elfmeter am Torwart, nachdem Denis Selkovic im Strafraum gefoult worden war. Den Nachschuss setzte Salkovic am Tor vorbei. Nach der Pause und dem 0:2 durch Samuel Osorio machte Gildehaus zwar Druck, kam aber nur zu einer guten Chance: In der 66. Minute traf Anas Alhelou das Tor nicht. Kurz danach machte es der eingewechselte Jens Teipen besser, doch sein Anschlusstreffer in der 68. Minute sorgte nur kurz für Hoffnung, weil Schapen schnell das dritte Tor nachlegte. Nach Osorio traf mit David Castro der zweite Kolumbianer, der von der Schüttorfer Fußballschule zum FC Schapen kam.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/13-gildehaus-verliert-in-schapen-204180.html