Empfehlung - 1:3 – FC 09 schafft auch in Dinklage keine Wende

Dinklage Die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 haben ihren leichten Formanstieg bestätigt, auf dem tiefen Rasenplatz des TV Dinklage stand am Sonntag aber dennoch die fünfte Niederlage in Folge. Der Matchwinner beim 3:1 (2:1) für die Gastgeber war Doppeltorschütze Felix Schmiederer, der seine Führung in der Torschützenliste der Liga mit den Treffern 15 und 16 ausbaute. „Er hat schon eine enorme Präsenz und ist einer der besten Stürmer der Liga“, sagte 09-Trainer Michael Schmidt anerkennend.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/13-fc-09-schafft-auch-in-dinklage-keine-wende-332484.html