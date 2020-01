Empfehlung - 1:3 – FC 09 II lässt nach starkem Start nach

Schüttorf In der Volleyball-Regionalliga muss der FC Schüttorf 09 II weiter auf die Trendwende warten. Mit 1:3 (25:20, 20:25, 15:25, 19:25) gegen die VSG Ammerland musste das Team von Trainer Henk Goor bereits die sechste Niederlage in Folge einstecken. Wie in den vergangenen Wochen zeigten die Gastgeber dabei phasenweise gute Leistungen, schafften es aber nicht, das über die gesamte Distanz aufs Feld zu bringen. „Wir sind stark angefangen“, sagte Goor, dessen Mannschaft von Anfang an die Initiative übernahm. Mit zwei Aufschlagserien von Max Köster und Philipp Lammering setzte sich die 09-Reserve Mitte des Satzes auf 17:11 ab und sicherte sich den ersten Durchgang verdient.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/13-fc-09-ii-laesst-nach-starkem-start-nach-341830.html