Empfehlung - 1:3 – Drittligist SC Union II fehlt in Bonn die Cleverness

Bonn Die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Bei SSF Fortuna Bonn hatte das Team von Trainerin Claudia Volkers am Sonnabend mit 1:3 (25:23, 23:25, 18:25, 21:25) gegen gut aufgelegte Gastgeberinnen das Nachsehen. „Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber Bonn war uns in einigen Spielelementen überlegen“, berichtete Volkers.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/13-drittligist-sc-union-ii-fehlt-in-bonn-die-cleverness-318775.html